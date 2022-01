Baustart für Pandion Officehome Am Stadttor in Düsseldorf

Der Projektentwickler startet mit den Tiefbauarbeiten für das Projekt Pandion Officehome Am Stadttor – ehemals Pandion Rise – im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk. Bis Mitte 2025 entstehen fußläufig zwischen Medienhafen und Lorettoviertel 35.000 m² modernste Bürofläche auf 17 Stockwerken.

