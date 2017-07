Baustart für neues Gebäudeensemble in der Europacity am Berliner Hauptbahnhof

Barcelo am Hauptbahnhof

Direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof entsteht bis Ende 2019 ein Gebäudeensemble für Hotel- und Office-Nutzung. Das Hotelgebäude, das bereits an die spanische Hotelkette Barceló verpachtet wurde, entsteht auf dem östlichen Teil des Baufelds und wird von HG Immobilien realisiert. Bauherr für das Bürogebäude auf dem westlichen Teil des Grundstückes ist OVG Real Estate (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">OVG Real Estate. Zwischen den Gebäuden, die sich eine gemeinsame Tiefgarage teilen, entsteht zudem eine öffentliche Passage.

Während bereits 2015 und 2016 erste Bauvorbereitungen auf dem Grundstück durchgeführt wurden, erfolgt nun der Baustart für die Tiefgarage und die Gebäude auf dem an der Invalidenstraße zwischen Tiergartentunnel, Clara-Jaschke- und Emma-Herwegh- Straße direkt am Berliner Hauptbahnhof gelegenen, 5.157 m² großen Grundstück. Das neungeschossige Multi-Tenant-Bürogebäude Grand Central Berlin mit rund 22.600 m² Bruttogeschossfläche wird von der OVG Real Estate errichtet.



Im Hotelgebäude von HG Immobilien entsteht der zweite Betrieb des international bekannten spanischen Unternehmens Barceló in Deutschland und der erste in der Hauptstadt, der über 283 Doppelzimmer und Suiten mit überdurchschnittlichen Raumhöhen von bis zu drei Metern verfügen wird. Im Staffelgeschoss in der neunten Etage entstehen 30 Meter über dem Boden der Invalidenstraße großzügige Suiten mit Blick über die Mitte Berlins. Im Erdgeschoß sowie im ersten Obergeschoß sind ein öffentlich zugängliches Konferenzzentrum sowie ein offener Gastronomieund Barbereich integriert worden.



Entworfen wurde das Gebäudeensemble von Bolwin Wulf Architekten in moderner urbaner Gestaltung mit umlaufender gläserner Bandfassade. Für die Innengestaltung und die Kubatur des Hotelgebäudes ist das renommierte Architekturbüro Aukett + Heese verantwortlich.



Für HG Immobilien betonte Projektentwickler Valentin Helou anlässlich des Baustarts noch einmal die besonderen Vorteile der Lage: „Das Grundstück liegt gleich an mehreren Verkehrsachsen, wobei die Invalidenstraße die Ost-West-Verbindung markiert, der Tiergartentunnel die Nord-Süd-Verbindung und der direkt benachbarte Hauptbahnhof den wichtigsten Kreuzungspunkt für den Schienenverkehr in Berlin. Zugleich sind es von hier aus nur wenige hundert Meter bis in das Regierungsviertel oder die Europacity, die sich zunehmend zu einem wichtigen Geschäftszentrum für international bekannte Unternehmen wie TOTAL und KPMG entwickelt. Das macht die Lage optimal für das erste Barceló-Hotel in Berlin. Und mit dem offenen Bar- und Gastrobereich im Erdgeschoß des Hotels sorgen wir für einen zusätzlichen kulinarischen Anlaufpunkt in der Europacity.” Helou hatte die Baufelder MK I und II bereits 2011 erworben und den Grundstücksteil MK I nach umfangreichen städtebaulichen Vorplanungen an die OVG Real Estate veräußert. Beide Partner entwickelten das Grundstück seitdem bis zum jetzigen Baustart fort.