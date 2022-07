Baustart für Naturparkquartier in Biesenthal

Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche die Bauarbeiten für eine neue Wohnsiedlung in Biesenthal nördlich von Berlin. Auf dem rund 5,7 Hektar großen Gelände des geplanten Naturparkquartiers werden bis 2025 insgesamt 98 Häuser und Wohnungen entstehen.

.

„Die Erschließungsarbeiten auf dem Areal sind weitgehend abgeschlossen und die künftigen Straßen bereits erkennbar. Nun starten wir auch den Bau der Häuser. Läuft weiterhin alles wie geplant, werden die ersten Familien schon im nächsten Sommer einziehen können. Die letzten Schlüssel wollen bis zum Jahresende 2025 übergeben“, berichtet Bonava-Projektleiterin Julia Hornby, die das Bauvorhaben gemeinsam mit Felix Rathke verantwortet.



Das Quartierskonzept sieht einen Mix aus 14 Reihenhäusern sowie 57 freistehenden Einfamilienhäusern in acht verschiedenen Varianten vor. Die schlüsselfertig angebotenen Häuser bieten zwischen 103 bis 169 m² Wohn-Nutzfläche und je nach Wunsch drei, vier oder fünf Zimmer. Die jeweiligen Grundstücksgrößen betragen bis zu 896 m². Jedes Haus erhält einen Pkw-Stellplatz und eine Garage.



Drei Stadtvillen mit insgesamt 27 Eigentumswohnungen werden die Bonava-Siedlung vervollständigen. Das gesamte Quartier wird begrünt und soll sich damit in die Kulisse des namensgebenden Naturparks Barnim einfügen. Zusätzlich wird im Norden des Quartiers eine große Obstbaumwiese als natürlicher Übergang zu den angrenzenden Feldern entstehen. Auch ein Spielplatz und eine gemeinsame Feuerstelle als Treffpunkt für die künftigen Nachbarn sind Teil der Planung.



„Das Interesse an den Häusern, ist wie erwartet groß“, berichtet Projektleiter Felix Rathke. „Die Lage mitten im Grünen ist genau das, was viele Familien seit der Corona-Pandemie suchen. Die Natur beginnt direkt vor der Haustür, Kitas und Schulen sind fußläufig erreichbar und auch die Anbindung nach Berlin ist nicht weit. Die ersten Häuser sind daher schon verkauft und weitere reserviert.“