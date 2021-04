Baustart für KPMG-Dependance in Köln

Mitte April erhielten die projektverantwortlichen Joint-Venture-Partner ECE und Strabag Real Estate (SRE) die Teilbaugenehmigung für das zentralste Gebäude des neuen Quartiers. Die Generalunternehmerin Ed. Züblin AG hat bereits für das fünfte und damit vorletzte Gebäude des Businessquartiers MesseCity Köln aufgenommen.

