Baustart für hochmodernen Logistikpark in Bischofsheim

Segro Logistics Park Bischofsheim

In Bischofsheim beginnt Anfang Mai der Bau für den neuen Segro Logistics Park. Das spekulativ durchgeführte Projekt wird in zwei Phasen realisiert. Die erste Phase umschließt 19.000 m² und teilt sich in drei Einheiten auf. Die Abschnitte zwischen 4.800 m² und ca. 7.200 m² umfassen sowohl Hallen- als auch Büro-, Sozial- und Mezzaninflächen. Die Fertigstellung der Einheiten ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Insgesamt entstehen 19.000 m² hochmoderne Hallen- und Büroflächen. „Der gesamte Gebäudekomplex erfüllt gewisse Nachhaltigkeitsstandards: Beleuchtet wird mit LED, geheizt wird mit Fernwärme. Damit die Wärme in den zwölf Meter hohen Hallen nicht ungenutzt nach außen entweicht, sind die Aluminiumfenster mit Isolierverglasung versehen. Auch das Dach des Logistics Park ist mit Wärmedämmung nach gültiger Energieeinsparverordnung ausgestattet. Damit werden die Betriebskosten langfristig niedrig gehalten“, sagt Andreas Fleischer, Business Unit Director Northern Europe bei Segro.



Der neue Logistikpark in Bischofsheim liegt im Herzen der wirtschaftlichen Starken Rhein-Main-Region. Er ist an die B43 und A60 angebunden und befindet sich in direktem Umfeld zu Rüsselsheim. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man sowohl zum Hauptbahnhof Wiesbaden, als auch zum Mainzer Hauptbahnhof. Die Mainzer Innenstadt ist lediglich 15 Kilometer entfernt. Der nächstgelegene Flughafen, mit einer Entfernung von 18,5 Kilometern, ist Frankfurt am Main.