Baustart für den Wolff & Müller Campus

Das Bauunternehmen Wolff & Müller erweitert seinen Hauptsitz in Stuttgart-Zuffenhausen und bekennt sich damit klar zum Traditionsstandort.

Das Bauunternehmen baut den Hauptsitz in der Schwieberdinger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen zum Wolff & Müller Campus aus. Zu dem dreiteiligen Bestandsgebäude kommen von Mai 2017 bis Herbst 2019 drei Neubauten hinzu: ein Verwaltungsgebäude mit Veranstaltungsräumen und einer „Wolff & Müller-Welt“ zur Präsentation des Unternehmens, ein Hotel und ein Parkhaus. Zudem wird ein zentraler Campus-Platz eingerichtet. Insgesamt investiert das Unternehmen rund 35 Millionen Euro in das Projekt. „Mit dem Campus wollen wir den Standort der Hauptverwaltung weiterentwickeln, das Firmenumfeld modernisieren und insbesondere für unsere rund 400 Mitarbeiter in Stuttgart-Zuffenhausen eine noch angenehmere Arbeitswelt schaffen“, sagt Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter von Wolff & Müller. Zuffenhausen ist schon seit Mitte der 60er Jahre der Hauptsitz der Unternehmensgruppe, die im vergangenen Jahr ihr 80- jähriges Bestehen feierte.



Drei Neubauten um einen attraktiven Campusplatz

Im ersten Schritt wird das Split-Level-Parkhaus mit 390 Stellplätzen und E-Tankstellen errichtet, in dem Mitarbeiter und Besucher künftig parken können. Die Bauarbeiten für das Parkhaus haben im Mai 2017 begonnen und sollen Anfang 2018 abgeschlossen sein. Im zweiten Schritt baut das Unternehmen zwischen Sommer 2017 und Herbst 2018 ein B&B-Economy-Hotel mit 108 Zimmern und Parkplatz. In dem Gebäude ist ein separater Kantinen- und Lounge-Bereich für die Mitarbeiter geplant. Das Hotel selbst richtet sich vor allem an Business-Gäste der umliegenden Unternehmen. Im dritten Schritt entsteht zwischen Frühjahr 2018 und Herbst 2019 der Verwaltungsneubau mit einem modernen Konferenz- und Veranstaltungsbereich. In diesem Gebäude wird auch die „Wolff & Müller-Welt“ eingerichtet, die Geschäftspartner und Besucher über das Unternehmen, seine Kompetenzen und seine Geschichte informiert. Die drei oberen Etagen sind für neue Büroarbeitsplätze vorgesehen. Die Außenanlagen werden umgestaltet und aufgewertet, sodass ein zentraler Campusplatz mit einer hohen Aufenthaltsqualität entsteht.





Ein zentraler, attraktiv gestalteter Campusplatz verbindet das neue Verwaltungsgebäude von Wolff & Müller (rechts im Bild) mit dem Hotel und dem Parkhaus.



Die Pläne für den Campus stammen aus dem Stuttgarter Büro der BFK Architekten. Das Ludwigsburger Unternehmen DQuadrat Real Estate entwickelt und steuert das Projekt. Den Bau der Außenanlagen und die schlüsselfertige Errichtung der Neubauten übernehmen verschiedene spezialisierte Gesellschaften der Unternehmensgruppe Wolff & Müller.