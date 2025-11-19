Baustart für das Patio: Wolff & Müller baut für DIBAG in Stuttgarts Zentrum

Mit dem Projekt Patio nimmt eine zentrale Baustelle in Stuttgarts Königstraße wieder Fahrt auf. Wolff & Müller übernimmt für DIBAG Industriebau, die das ehemalige Signa-Projekt zu Beginn des Jahres erworben hatte [wir berichteten], die Realisierung des Büro- und Geschäftshauses und setzt dabei auf Lean Management, digitale Planung und eine durchdachte Baustellenlogistik. Die Eröffnung ist für Winter 2027/28 geplant.

.

Lange stand die ehemalige Signa-Baustelle in der Stuttgarter Königstraße still, endlich geht es weiter: Das Stuttgarter Bauunternehmen Wolff & Müller wurde von der DIBAG Industriebau AG mit dem Bauprojekt Patio Stuttgart beauftragt und beginnt mit der Umsetzung. Das Patio stellt besondere Herausforderungen an das urbane Bauen: effizientes Anlieferungsmanagement und reibungslose Abläufe auf engstem Raum. Für die Erstellung des veredelten Rohbaus bringt Wolff & Müller seine umfassende Erfahrung aus zahlreichen Innenstadtprojekten ein und setzt auf innovative Lean-Methoden.



Mit dem Patio entsteht im Herzen Stuttgarts ein Büro- und Geschäftshaus, das sich durch natürliche Belichtung und begrünte Dachterrassen auszeichnet. Im Inneren befinden sich die namensgebenden Patios, also Lichthöfe. Das Gebäude bietet rund 7.000 m² Mietfläche – davon etwa 2.300 m² für Einzelhandel und 4.800 m² für Büroflächen. Die Handelsflächen entlang der Königstraße und Schulstraße werden vollständig vom Buchhandelsunternehmen Thalia genutzt, das neben dem neuen Flagship-Store auch ein Café und eine Eventfläche beziehen wird [wir berichteten]. Die Eröffnung ist für Winter 2027/28 vorgesehen.



Die Planung erfolgt laut Wolff & Müller in enger Zusammenarbeit mit den Planungsbüros, die bereits in der früheren Projektphase unter Signa tätig waren – das sichert Kontinuität und nutzt vorhandenes Fachwissen. Der Bauherr strebt für das Projekt Patio eine DGNB-Zertifizierung in Gold an. Parallel stellt das Bauunternehmen aktuell nur 300 Meter entfernt das Two.One fertig.