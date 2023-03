Baustart für Campus am früheren Flughafen Tegel

Die Umbauarbeiten des Terminal A in Tegel für die Berliner Hochschule für Technik laufen an. Am 15. März wurde das Terminal an die Baudienststelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übergeben.

.

Das Terminal A wird mit seinen Außenanlagen und Freiflächen für die Berliner Hochschule für Technik (BHT) umgebaut. Damit erhält die Hochschule einen weiteren Standort, um die für die Lehre dringend benötigten zusätzlichen Flächen zur Verfügung stellen zu können. Die Hochschule wird mit mehreren Fachbereichen, wie beispielsweise der Gebäude- und Energietechnik, der Architektur und dem Facility Management in das dann umgebaute Gebäude umziehen.



Aufgrund der Zwischennutzung des Terminal A als Ankunftszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine seit dem 20.03.2022 konnte nicht wie ursprünglich geplant im Juli 2022 mit der Bautätigkeit begonnen werden. Dem gemeinsamen Einsatz der Beteiligten ist es zu danken, dass der Umbau des Terminals für die Studierenden nun beginnen kann. Für die Geflüchteten wurden inzwischen Leichtbauhallen errichtet, die zusätzlich zum ehemaligen Terminal C zur Verfügung stehen. Ein besonderer Dank gilt dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) und dem DRK für die zügige Freiräumung des Gebäudes, so dass der vereinbarte Übergabetermin am 15.03.2023 gelingen konnte.



In einem ersten Abschnitt werden die sogenannten Vorgezogenen Maßnahmen - die Demontagen der veralteten technischen Anlagen, die Entkernung und die Schadstoffsanierung des Gebäudes sowie die Abbruchmaßnahmen in den Außenbereichen - durchgeführt. Daran schließt sich der Umbau des Terminals zu einem Hochschulgebäude an.