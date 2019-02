Berlin: AGB und Gädeke geben Startschuss für den Bau des Voltairs

Bürogebäude Voltair

© J. Mayer H. und Partner

Die Investorengemeinschaft aus ABG-Unternehmensgruppe und Felix Gädeke hat den Startschuss für den Bau des Bürogebäudes Voltair in Berlin gegeben. Nach Erhalt der Baugenehmigung im Winter 2018 beginnt nun die Realisierungsphase. Die von der Berger Grundbautechnik GmbH als Spezial-Tiefbauunternehmen ausgeführten Baugruben- und Gründungsarbeiten starteten Ende 2018. Die Fertigstellung des Gebäudes an der Voltairestraße in Berlin-Mitte ist für 2021 geplant. Die Projektentwicklung wird unter dem Namen Voltair – in Anlehnung an die Voltairestraße und die spektakuläre, luftige Architektur des Gebäudes – in die weitere Vermarktung gehen.

.

„Mit dem Voltair entwickeln wir ein erstklassiges Büro- und Geschäftshaus direkt im Herzen Berlins“, erläutert Guido Wiese, Geschäftsführer der ABG Allgemeine Baubetreuungsgesellschaft mbH. „Seine einzigartige Architektur wird nach Fertigstellung die Hauptstadt bereichern. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt konnten wir die Baugenehmigung in kurzer Zeit erreichen. So konnte der Baubeginn ebenfalls sehr schnell erfolgen“, erklärt Wiese weiter. „Uns liegen bereits seit einiger Zeit konkrete Miet-Anfragen vor. Dieses große Interesse vor Baustart freut uns natürlich sehr. Es zeigt zudem, dass wir mit unserer Entwicklung ein gefragtes Angebot geschaffen haben“, ergänzt sein Kollege Gordon Gorski, Geschäftsführer der ABG Projektentwicklungsgesellschaft.



„Wir bieten mit dem Voltair ein auf die Bedürfnisse des Berliner Büromarktes zugeschnittenes Konzept an. Die Grundrisse entsprechen den Anforderungen moderner Nutzer und bieten unseren Mietern sowie deren Mitarbeitern flexibel Raum für die kreative Gestaltung und Nutzung des Arbeitsumfeldes“, so Felix Gädeke. Beispielsweise seien alle Arbeitsplätze, egal ob nach innen oder außen orientiert, gleichwertig darzustellen. „Die Lage und Gestaltung des Gebäudes ist adressbildend in Berlin-Mitte, direkt neben dem Alexanderplatz. Kreuzberg ist über die Jannowitzbrücke nur ‚einen Steinwurf‘ entfernt“, so Gädeke weiter. Zudem sei die ÖPNV-Anbindung mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im direkten Umfeld absolut erstklassig.



Mit dem Bürogebäude entwickeln ABG-Unternehmensgruppe und Felix Gädeke ein Bürogebäude mit rund 31.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche. Der Architekturentwurf von J. MAYER H. und Partner, Berlin, ist geprägt durch eine überlappende, kubistische, dreidimensionale Fassade. Durch eine zurückspringende Fuge tritt sie in einen Dialog mit der Stadt. Diese in drei Etagen verspringende Zäsur durchzieht die Fassade und ist teilweise in den betroffenen Geschossen verbunden. Sie bietet den künftigen Nutzern eine hohe Aufenthaltsqualität mit vielfältigen Kommunikations- und Außenbereichen. Neben den Büroflächen entstehen im Gebäude Einzelhandels- und Gastronomienutzungen im Erdgeschoss sowie eine Tiefgarage mit 90 Stellplätzen.