In Pasing-Obermenzing haben die Bauarbeiten am Wohnungsneubauprojekt des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) mit einer Wohnfläche von rund 14.000 m² Wohnfläche begonnen. Auf 22.500 m² Grundstücksfläche entstehen in drei Bauabschnitten östlich der Lipperheidestraße fünf Gebäuderiegel mit 19

Fotos: Kupferschmidt Architekten / Visualisierung Maximilian Illing



[…]