Baustart auf dem Fusion Cologne-Gelände

Auf dem Gelände von Fusion Cologne im Kölner Norden rollen die Bagger: Nachdem vor einigen Wochen mit Panattoni der erste Investor auf dem Areal bekannt gegeben wurde [wir berichteten], geht das Projekt nun in die nächste Phase über. Seit Anfang Juli rollen auf dem Gelände Bagger, Radlader und Planierraupen, um die Grundstücke des ersten Bauabschnitts auf das vorhandene Straßenniveau anzuheben. In einigen Bereichen muss das Geländeniveau um bis zu drei Meter aufgefüllt werden. Anfang Dezember 2023 soll die erste Parzelle an den Investor übergeben werden.

