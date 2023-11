Am Donnerstag und Freitag kommen die Bauministerinnen und Bauminister in Baden-Baden zusammen. Vor dem Start der Bauministerkonferenz fordert die Immobilienwirtschaft, dass „die Zeit der Lippenbekenntnisse vorbei sein„ muss, “auch die Länder müssen liefern, damit die Wende am Wohnungsmarkt gelingt“.

[…]