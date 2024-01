Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zweifelt die Ergebnisse der aktuellen Pestel-Studie zum sozialen Wohnungsbau an. Laut der gestern vorgestellten Untersuchung ist ein ‚Äědramatischer Mangel an sozialem Wohnraum in Deutschland‚Äú entstanden: So fehlen nach Berechnungen der Wissenschaftler bundesweit aktuell mehr als 910.000 Sozialwohnungen . Geywitz bezeichnete die Zahlen der renommierten Forschungseinrichtung

[…]