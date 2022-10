Baum vermietet 5.000 m² an Internationale Hochschule

Die Baum Unternehmensgruppe vermietet ca. 5.000 m² Schulungs- und Verwaltungsfläche am Schiffgraben in Hannover an die IU Internationale Hochschule. Der Mietvertrag wurde am 28.09.2022 unterzeichnet. Der Mietvertrag wurde durch BNP Paribas Real Estate vermittelt.

