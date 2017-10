Eine zentral gelegene Büroimmobilie in der Hamburger Allee 12-16 in der Hannoveraner City hat den Eigentümer gewechselt: Ein von der DG Anlage Gesellschaft mbH gemanagter geschlossener Fonds veräußerte das Objekt an eine Objektgesellschaft der Baum Unternehmensgruppe aus Hannover. Beraten wurde

[…]