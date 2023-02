Das Areal des ehemaligen Südbahnhofs geht an die Baum Unternehmensgruppe. Der Investor hat das ca. 2.400 m² große Grundstück in Hannovers Südstadt für die Entwicklung eines Büroneubaus erworben. Verkäufer des Areals an der Anna-Zammert-Straße war ein Hamburger Projektentwickler. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Engel & Völkers Commercial Hannover

