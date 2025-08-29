Baum kauft fünf Wohnhäuser im Zooviertel Hannover

Die Baum Unternehmensgruppe hat fünf Mehrfamilienhäuser im Zooviertel Hannover erworben. Mit der Transaktion baut das Unternehmen seine Präsenz in einer der begehrtesten Lagen der Stadt weiter aus. Insgesamt vergrößerte der Investor seinen Bestand in den letzten sechs Monaten um mehr als 400 Wohneinheiten und weitere Zukäufe seien bereits in Planung.

Die neu erworbenen Liegenschaften stammen aus dem Besitz von zwei Erbengemeinschaften. Mit dem Ankauf stärkt die Baum Unternehmensgruppe nicht nur ihre Präsenz in einer der besten Lagen Hannovers, sondern setzt ihre langfristige Strategie zur Erweiterung des eigenen Immobilienportfolios fort. Somit hat die Baum Unternehmensgruppe ihren Wohnungsbestand in den letzten sechs Monaten um über 400 Wohneinheiten erweitert. Neben diesen Transaktionen hat das Unternehmen im Jahr 2025 ein Wohnungsportfolio von der MEAG [wir berichteten] und ein Hochhaus von der HRG [wir berichteten] erworben. Weitere Ankäufe für den eigenen Bestand sind geplant.



„Die fünf Objekte zeichnen sich durch ihre gewachsene Struktur, die zentrale Lage und ein hohes Entwicklungspotenzial aus“, sagt Gregor Baum, geschäftsführender Gesellschafter der Baum Unternehmensgruppe. „Unser Ziel ist es, unseren Wohnungsbestand in der Stadt und in der Region Hannover zu erweitern“, erklärt Baum.