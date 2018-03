Bauliche Erweiterung der Westfield London um 70.000 m² abgeschlossen

Erweiterung Westfield London

Die 2016 begonnene bauliche Erweiterung des Shopping-Centers Westfield London um rund 70.000 m² ist abgeschlossen, und die ersten Mieter haben ihre Läden eröffnet. Wie die Joint-Venture-Partner Commerz Real und Westfield mitteilten, gehören dazu das Kaufhaus John Lewis mit etwa 21.000 m² Nutzungsfläche sowie die Modehändler Adidas, H&M und Mango, die Einrichtungshäuser West Elm und The White Company, der Elektronikfachhändler Currys PC World, die Apothekenkette Boots und die Luxus-Kosmetikkette Space NK. In einer zweiten Phase wird bis Sommer 2018 u.a. Primark eine Filiale eröffnen, die restlichen Flächen sollen bis Oktober 2018 bezogen sein. Mit insgesamt 240.000 m² Einzelhandelsfläche, 450 Geschäften (bisher 360) und etwa 5.500 Parkplätzen (1.000 mehr als bisher) ist Westfield London dann das größte Shopping-Center Europas. In die Erweiterung haben Commerz Real und Westfield rund 600 Millionen Pfund investiert. Der 50-prozentige Anteil der Commerz Real gehört zum Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest.

.

Das Einkaufszentrum Westfield London, das 2018 sein zehnjähriges Bestehen feiert, verzeichnete seit seiner Eröffnung circa 250 Millionen Besucher, steigerte die Besucherfrequenz um 21 Prozent und erzielte einen Einzelhandelsumsatz von mehr als 8,6 Milliarden Pfund. „Das Shopping-Center hat seit seiner Eröffnung 2008 eine herausragende Performance gezeigt“, sagt Roland Holschuh, im Vorstand der Commerz Real für das Assetmanagement verantwortlich. Beispielhaft dafür stünden der erste Luxus-Bereich in einem britischen Shopping-Center, ein neuer Hotel Concierge-Service, ein umfassendes gastronomisches Angebot sowie Veranstaltungen und Filmpremieren von internationaler Bedeutung. „Die Weiterentwicklung trägt der hohen Nachfrage bestehender und neuer Mieter Rechnung“, so Holschuh weiter. Im Rahmen der Expansion eröffnen insgesamt etwa 90 neue Läden, darunter viele Flagship-Stores, Cafés, Restaurants und Freizeit-Outlets. Dazu zählen unter anderem die chinesische Marke Urban Revivo mit ihrem ersten Geschäft außerhalb Asiens, das neue Konzept-Fitnessstudio FirstLight Cycle mit Großbritanniens größtem Velodrom, die neue Outdoor-Event-Fläche Westfield Square und Europas größter japanischer Feinkostbereich Ichiba.



Westfield London befindet sich im Stadtteil Sheperd’s Bush des Londoner Bezirks Hammersmith & Fulham, der zu den Gegenden Londons mit dem dynamischsten Wachstum zählt. Im Rahmen eines Stadtentwicklungsprojekts für die sogenannte „White City Opportunity Area“ entstehen u.a. etwa 6.000 Wohnungen, neue Bildungseinrichtungen und das Soho Hotel. Das Shopping-Center ist mit drei U-Bahn- und einer S-Bahn- sowie zwei Buslinien sehr gut erreichbar.