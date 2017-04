„Die Ausweisung von ausreichend bezahlbarem Bauland ist der Flaschenhals für mehr Neubau„, sagte Andreas Ibel, Vorsitzender der BID und BFW-Präsident, im Vorfeld des Bündnis-Forums in Berlin am 25. April. „Dafür sind in erster Linie die Kommunen verantwortlich. Die Grundstücksentwicklung und –vergabe muss vereinfacht und beschleunigt werden. Das muss das gemeinsame Ziel aller Beteiligten sein. In den meisten Regionen ist Bauland knapper und teurer denn je!“

So dürfe die Grundstücksvergabe nicht im Höchstpreisverfahren erfolgen, forderte Ibel und verwies auf eine entsprechende InWIS-Studie. Diese zeigt auf, dass der Durchschnittspreis pro qm Bauland von 2000 bis 2015 um 42 Prozent angestiegen ist. Das ist nahezu doppelt so s...

[…]