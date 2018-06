Bauhauptgewerbe in Bayern mit gutem Ergebnis im April 2018

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, erzielte das Bauhauptgewerbe in Bayern im April 2018 einen baugewerblichen Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden Euro und damit ein deutliches Plus von 173,1 Millionen Euro bzw. 15,1 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresumsatz. Zu diesem spürbar positiven Ergebnis haben ausgenommen den Hochbau für Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen (-9,8 Prozent gegenüber April 2017 auf aktuell 74,4 Millionen Euro baugewerblichen Umsatz) alle Bausparten beigetragen. Die jeweilige Steigerungsrate bezifferte sich zwischen 9,7 Prozent (Wohnungsbau) und 28,6 Prozent (Tiefbau für Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen). Zum Personalstand des bayerischen Bauhauptgewerbes zählten Ende April 2018 insgesamt 91.339 tätige Personen und dessen Auftragseingänge beliefen sich auf einen Wert von insgesamt 1,42 Milliarden Euro (+4,2 Prozent bzw. +6,3 Prozent).

.

Im April 2018 erwirtschaftete das bayerische Bauhauptgewerbe einen baugewerblichen Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden Euro. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik entspricht dies einem deutlichen Umsatzanstieg von 173,1 Millionen Euro bzw. 15,1 Prozent im Vergleich zum April 2017. Zu dieser spürbar positiven Entwicklung haben sechs von sieben Bausparten beigetragen, die jeweils zwischen 9,7 Prozent (Wohnungsbau) und 28,6 Prozent (Tiefbau für Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen) höhere baugewerbliche Umsätze verzeichnen konnten. Ein Umsatzminus hatte allein der Hochbau für Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen hinzunehmen (-9,8 Prozent gegenüber April 2017 auf aktuell 74,4 Millionen Euro). Die mit Abstand größten Umsatzanteile entfielen im aktuellen Berichtsmonat auf den gewerblichen und industriellen Hochbau (29,2 Prozent bzw. 385,7 Millionen Euro) sowie den Wohnungsbau (28,3 Prozent bzw. 373,3 Millionen Euro).



Die Auftragseingänge im bayerischen Bauhauptgewerbe bezifferten sich im April 2018 auf einen Gesamtwert von 1,42 Milliarden Euro, der damit um 6,3 Prozent höher lag als vor Jahresfrist. Den Hochbau und den Tiefbau für Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen ausgenommen, deren jeweilige Auftragseingänge sich gegenüber April 2017 wertmäßig um 1,1 Prozent bzw. 3,6 Prozent reduziert haben, hatten die fünf anderen Bausparten vergleichbar höhere Auftragseingänge als im Vorjahresmonat nachzuweisen, darunter das absolut stärkste Plus mit 65,7 Millionen Euro bzw. 21,6 Prozent auf aktuell 369,8 Millionen Euro der gewerbliche und industrielle Hochbau.

Mit insgesamt 91 339 tätigen Personen waren Ende April 2018 auch mehr Menschen im bayerischen Bauhauptgewerbe beschäftigt als Ende April 2017 (+4,2 Prozent). Diese Personen leisteten an 20 Arbeitstagen (April 2017: 18 Arbeitstage) insgesamt fast 9,8 Millionen Arbeitsstunden (+12,6 Prozent) und bezogen dafür Entgelte in Summe von knapp 300,3 Millionen Euro (+4,2 Prozent).