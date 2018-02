BauGrund übernimmt Frankfurter Verwalter Solida Immobilien

Die BauGrund Immobilien-Management GmbH hat zum Jahreswechsel den Frankfurter Verwalter Solida Immobilien GmbH übernommen. Gegenwärtig betreut die Solida etwa 20 Wohn- und Geschäftshäuser, die vor allem in guten Lagen der Frankfurter Innenstadt platziert sind. Solida ist sowohl in der klassischen Verwaltung als auch in der Gewerbevermietung aktiv. Das 1972 gegründete Unternehmen ist bislang überwiegend für Privatpersonen tätig und wird zukünftig als BauGrund Solida Immobilien GmbH fortgeführt.

Mit dem Zukauf der Gesellschaft setzt die BauGrund-Gruppe ihren Wachstumskurs fort. Diese Strategie wird in den kommenden Jahren vorangetrieben und neben der forcierten Projektakquisition zum weiteren Wachstum beitragen. „Unser Ziel ist der Zukauf von kleineren bis mittelgroßen Unternehmen, die unsere Leistungen und Portfolios regional ergänzen beziehungsweise verstärken“, sagt BauGrund-Vorstand Christian Brückner. „Damit werden wir unsere aktuelle Marktposition noch weiter ausbauen.“



„Das national wie international große Interesse an deutschen Immobilien führt zu einer steigenden Nachfrage nach Property Management-Leistungen mit hohen Standards bei Reporting und lokaler Servicequalität. Die BauGrund-Gruppe ist in diesem Feld bereits hervorragend positioniert. Von ihr werden in den kommenden Jahren weitere Impulse zur Konzentration und Professionalisierung der Immobilienverwaltung ausgehen," ergänzt Jochen Dorner, Leiter des Vertriebs und auch verantwortlich für den M&A-Bereich der BauGrund-Gruppe.