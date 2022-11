Baugesellschaft erwirbt Wohnhaus in Mannheimer T-Quadraten

Eine Baugesellschaft aus der Region hat ein ca. 1950 errichtetes Wohn- und Geschäftshaus in den Mannheimer T-Quadraten erworben. Das Objekt besteht aus acht Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und wird mit Fernwärme beheizt. Die Liegenschaft ist in einem überdurchschnittlich gepflegten Zustand, Elektrik und Wasserleitungen sowie die Fenster wurden in den 90er-Jahren ausgetauscht. Der Kaufpreis pro m² betrug ca. 2.500 Euro. Die Brutto-Anfangsrendite liegt bei rund 4,6 Prozent. Verkäufer ist eine Privatperson aus Mannheim. Engel & Völkers Commercial war vermittelnd tätig.

