Baugenossenschaft Ried mit ehrgeizigen Plänen

Ein Kontingent von 300 neu zu errichtenden Wohnungen hat sich die Baugenossenschaft Ried auf die To-do-Liste bis 2020 geschrieben. Die Vorhaben sollen mit einem Eigenkapitalanteil von 15 bis 25 Prozent finanziert werden (das Geschäftsguthaben der 2.921 Mitglieder lag nach letzten Zahlen bei 5,6 Millionen Euro). Priorität hat dabei der Bau von 125 Einheiten am Europaring (zwischen Behördenzentrum und Paracelsusweg) in Groß-Gerau. Das 28-Millionen-Projekt wird von der Stadt mit 525.000 Euro bezuschusst. Sie erhält im Gegenzug für 20 Jahre Belegungsrecht für 35 geförderte Wohnungen.

Auf dem 9.000 m² großen Areal stehen aktuell noch diverse nicht mehr sanierungsfähige Altbauten, die der Abrissbirne anheimfallen werden. Der erste Bauabschnitt soll im Herbst 2018, das Gesamtprojekt in „spätestens drei Jahren“ abgeschlossen sein. Zeitgleich und ebenfalls mit Starthilfe der Stadt werden am Springberg (Reichenberger Straße) 24 Wohnungen für sechs Millionen Euro gebaut. 2,7 Millionen Euro werden überdies in Nauheim (Königstädter Straße) für 15 geförderte und zugleich barrierefreie Wohneinheiten plus drei frei am Markt verfügbare Wohnungen investiert. Die BG Ried will außerdem allein in 2017 in 147 Einheiten Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro auf den Weg bringen.