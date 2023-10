Baugenehmigungen im Sinkflug

Im August 2023 wurde in Deutschland der Bau von 19.300 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach teilweise geschätzten* Ergebnissen mitteilt, waren das 31,6 % oder 8.900 Baugenehmigungen weniger als im August 2022.

.

Von Januar bis August 2023 sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,3 %. Dies entspricht einem Rückgang um 69 100 Wohnungen auf 175 500 Wohnungen. Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen haben. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.



Deutliche Rückgänge bei fast allen Gebäudearten

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2023 insgesamt 143.900 Wohnungen genehmigt. Das waren 32,0 % oder 67.700 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um über ein Drittel (-37,8 % beziehungsweise -20.900 Wohnungen) auf 34.400 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern hat sich die Zahl genehmigter Wohnungen sogar mehr als halbiert (-52,5 % beziehungsweise -11.100) auf 10.100. Auch bei der Gebäudeart mit den insgesamt meisten Wohnungen, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich und zwar um mehr als ein Viertel (-28,0 % beziehungsweise -36.400) auf 93.600. Nur die Wohnheime konnten einen Anstieg auf 5.800 neu errichtete Wohnungen verzeichnen (+13,5 % beziehungsweise +700).



Für die Branche entsprechen die Zahlen der Marktlage und sollte der Bundesregierung vor Augen führen, in welcher Situation sich der Wohnungsmarkt in Deutschland befindet. „Den Worten des Wohnungsbaugipfels vor drei Wochen müssen jetzt dringend die Taten folgen“, mahnt Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverband Deutschland IVD. „Bund, Länder und Kommunen sollten aufhören, sich gegenseitig die Schuld für die Krise zuzuschieben. Jeder muss Verantwortung für die Reanimierung des Wohnungsbaus übernehmen. Das heißt, der Bund muss für auskömmliche Förderung sorgen, die Ländern müssen sich bei der Grunderwerbsteuer bewegen und die Kommunen ihre Behörden mit Kompetenz und Personal ausstatten, um den Baugenehmigungen nicht weiter im Weg zu stehen“, so Wohltorf.



Und auch Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, fordert schnelles Handeln seitens der Regierung. “Angesichts zu hoher Baukosten und schlechterer Finanzierungsbedingungen brauchen wir jetzt unmittelbar ein neues Versprechen für bezahlbares Wohnen in unserem Land. Die Regierung muss kurzfristig handeln: Hier ist eine Zinsverbilligung – wie sie auch in anderen europäischen Ländern stattfindet – überfällig. Im Gegenzug müssen dafür entsprechend abgesenkte Mieten garantiert werden.„, so Gedaschko.



Er weist auf die kürzlich veröffentlichte Rahmenvereinbarung für seriellen und modularen Wohnungsbau hin. Die Rahmenvereinbarung entstand in einem aufwändigen Prozess in den vergangenen sieben Monaten unter Einbeziehung der Deutschen Bauindustrie, des Bundesbauministeriums sowie unterstützt von der Bundesarchitektenkammer. Sie umfasst 25 innovative Angebote des seriellen und modularen Wohnungsbaus, bietet Preissicherheit und sendet mit einem Baukosten-Medianwert von rund 3.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ein starkes Preissignal in den Markt. “Mithilfe der Zinsabsenkung und den günstigen Baukosten aus der Rahmenvereinbarung könnten die sozial orientierten Wohnungsunternehmen wieder in die Lage versetzt werden, Wohnungen zu Mieten von 9 bis 12 Euro zu errichten." so der GdW-Präsident.





*Für Niedersachsen liegen für den Berichtsmonat August 2023 noch keine Ergebnisse vor, weswegen die Zahl der Baugenehmigungen für Niedersachsen geschätzt wurde. Die Ergebnisse der übrigen Länder sind übermittelt worden.