Baugenehmigungen fallen auf tiefsten Stand seit 2013

Die Zahlen der Baugenehmigungen sind weiter eingebrochen. Im September wurden nur noch 19.300 Wohnungen genehmigt, fast 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aussichten für 2024 sind katastrophal.

.

Wie das Statistische Bundesamt mittteilt, hat sich der Abwärtstrend verfestigt. In den ersten neun Monaten des Jahres blieb die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen um 28,3 Prozent oder rund 76.000 unter dem Vorjahr. Genehmigt wurden nur noch 195.100 Wohnungen. Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem hohe Baukosten und schlechte Finanzierungsbedingungen beigetragen haben. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.



In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis September 2023 insgesamt 160 400 Wohnungen genehmigt. Das waren 31,7 % oder 74 500 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um über ein Drittel (-38,4 % bzw. -23 600 Wohnungen) auf 37 900 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern hat sich die Zahl genehmigter Wohnungen sogar mehr als halbiert (-51,9 % bzw. -12 000) auf 11 100. Auch bei der Gebäudeart mit den insgesamt meisten Wohnungen, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich und zwar um mehr als ein Viertel (-27,2 % bzw. -39 300) auf 105 200. Nur die Wohnheime konnten durch einen Anstieg auf 6 200 neu errichtete Wohnungen ein positives Ergebnis verzeichnen (+8,4 % bzw. +500).



„Die Bundesregierung lässt den Wohnungsbau sehenden Auges im Abwärtsstrudel versinken. Der GdW hat mit seinen beiden Rahmenvereinbarungen für serielles und modulares Bauen seit 2018 dazu beigetragen, die Baukosten wieder in eine umsetzbare Größenordnung zu rücken. Der bezahlbare Wohnungsbau scheitert allerdings an der Zinsentwicklung. Genau das ist der Hebel, an dem die Bundesregierung mithilfe von Zinsverbilligungen unter überschaubarem Mitteleinsatz ansetzen muss. Mehr Wohnungsbau bewirkt dann höhere Steuereinnahmen, so dass deutlich mehr Geld in die Staatskasse zurückfließt, als ausgegeben wird. Die Abwärtsspirale beim Wohnungsbau könnte so deutlich abgemildert werden.„, kritisiert Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. “Dass die Regierung das bislang nicht tut, ist vollkommen unverständlich. Stattdessen fordert der Bundeskanzler quasi historischen Wohnungsbau wie in den 1970er-Jahren und nennt fehlendes Bauland als Hauptgrund für den Wohnungsmangel. Die wesentlichen Ursachen für die Wohnungsbaukrise liegen aber woanders: Unter den aktuell extrem hohen Baukosten und stark gestiegenen Zinsen können die sozial orientierten Wohnungsunternehmen schlicht nicht mehr bauen."



Auch der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) warnt davor, die anhaltend finsteren Zahlen des Statistischen Bundesamts zu den Baugenehmigungen mit resigniertem Schulterzucken zur Kenntnis zu nehmen. „Wer angesichts des Rückgangs der Baugenehmigungen zur Tagesordnung übergeht, versündigt sich am sozialen Zusammenhalt im Land“, kommentiert ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner, die aktuellen Meldungen aus Wiesbaden. „Aus Denkmodellen und starken Überlegungen für den Wohnungsbau müssen unbedingt sehr, sehr schnell politische Taten werden.“



Denn die Entwicklung bietet auch viel Spiel für gesellschaftlichen Zündstoff. Angesicht der jüngsten Signale der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sei mit steigenden Anträgen auf Asyl zu rechnen. „Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, sollten wir Wohnraum bieten können. Und ein Konkurrenzkampf zwischen denjenigen, die neu ankommen, und denen, die hier schon lange vergebens nach Wohnraum suchen, muss unbedingt verhindert werden“, so Mattner.“