Baugenehmigung für QH Spring im Berliner Quartier Heidestraße erteilt

Multifunktional: QH Spring.

© CKRS Architekten/Quartier Heidestraße GmbH

Für das geplante Gebäudeensemble QH Spring, das als Teil des Quartier Heidestraße in der Europacity am Hauptbahnhof entsteht, ist die Baugenehmigung erteilt worden. Damit kann wie geplant am 1. März 2019 mit der Realisierung des Vorhabens begonnen werden.

.

Als Auftakt des Quartier Heidestraße im Süden des Areals bietet QH Spring eine lebendige Mischung aus Hotel, Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie und Kita mit einem vorgelagerten grünen Platz. Markantes Charakteristikum des Gebäudes ist der aufragende Wohnturm, der einen weiten Blick über die Europacity gewährt. Die Planung für das Ensemble stammt vom Berliner Büro CKRS Architekten.



Die BGF des gesamten Komplexes beträgt oberirdisch rund 27.000 m2 und unterirdisch rund 4.700 m². Von den 258 geplanten Mietwohnungen werden 215 Einheiten im Sinne des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung gefördert. Die Gebäudeteile mit Wohnnutzung sind 7-geschossig, im Bereich des Wohnturms 12-geschossig.



Ein sechsgeschossiges Boutique-Hotel mit einer Geschossfläche von ca. 6.000 m², 180 Zimmern und Dachterrasse sowie Außenflächen zum Hof wird entscheidend zur Mischung der Nutzungen und damit zur Belebung des Quartiers beitragen.



Die Kita mit ihren ca. 130 Plätzen wird auf zwei Etagen im Turm realisiert. Fünf weitere Gewerbeeinheiten finden im Erdgeschoss Platz. Die Tiefgarage bietet 61 Pkw-Stellplätze, von denen 10 mit Ladestationen für Elektromobilität ausgestattet werden. Außerdem entstehen 492 Fahrradstellplätze. QH Spring soll im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt sein.



Das Quartier Heidestraße, im nordwestlichen Teil von Berlin-Mitte in der Europacity gelegen, wird als urbane Mischung mit modernen Wohn- und Bürogebäuden, Gastronomie und Einzelhandelsflächen, öffentlichen Plätzen sowie Grünflächen entwickelt. Im Herbst 2018 wurde bereits in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller der Grundstein für QH Core gelegt [wir berichteten]. Auf rund 28.700 m² werden hier ein Nahversorgungszentrum, Büros und Wohnungen erbaut. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 avisiert. Insgesamt sind im Quartier Heidestraße rund 268.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) geplant.