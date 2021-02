Baugenehmigung für The Care in Leipzig erteilt

Das geplante Neubauprojekt The Care in Leipzig-Reudnitz ist einen wichtigen Schritt weiter: Die Baugenehmigung für das ganzheitliche Sozialkonzept, das von der IFB-Stiftung betrieben wird, wurde erteilt, sodass mit den Bauarbeiten noch im ersten Quartal 2021 begonnen werden kann. Als sozialraumvernetzende Einrichtung umfasst das Projekt in Zentrumsnähe vielschichtige Funktionen, die für Menschen aller Altersgruppen relevant sind.

So werden auf einer Gesamtfläche von gut 4.400 m² eine Kindertagesstätte mit rund 120 Plätzen im Erdgeschoss, ein Hospiz mit 12 Zimmern im ersten Obergeschoss und in den drei darüber liegenden Geschossen 41 seniorengerechte, hochwertige Wohnungen für 1 - 2 Personen mit einem Betreuungsangebot entstehen. Die geplanten Nutzungen, welche unmittelbar in das direkte Lebensumfeld der dort lebenden Anwohner und Familien passen, sollen die Qualität des Wohngebietes fördern. Darüber hinaus sind 34 Tiefgaragenstellplätze geplant.



In enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig wurde eine für das Stadtgebiet einmalige und nachhaltige Nutzungskonzeption entwickelt. Das Neubauprojekt in der Kuchengartenstraße liegt circa einen Kilometer östlich der Leipziger Innenstadt – angrenzend an den Stadtteil Zentrum-Ost – und ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Entwicklung und die schlüsselfertige Erstellung werden von der RTLL Lewerenz Holding AG umgesetzt. Das Leipziger Residential Investment-Team von BNP Paribas Real Estate wurde vom Verkäufer exklusiv mit der Vermarktung des gesamten Objekts beauftragt.