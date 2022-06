Oberbürgermeister Claus Kaminsky übergab am Dienstag (14.6.) die Baugenehmigung für den rund 5.000 m² großen Indoor-Abenteuerspielplatz in Hanau-Steinheim an den Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH. Die Eröffnung ist für Weihnachten 2023 geplant.



[…]