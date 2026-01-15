Baugenehmigung für KöTower erteilt – RKW wird Ankermieter

Das KöTower-Projekt an der Königsallee hat zum Jahreswechsel entscheidende Fortschritte erzielt. Für das 17-geschossige Landmark-Projekt liegt die vollständige Baugenehmigung vor, zugleich steht mit RKW Architektur + der Ankermieter fest. Das Architekturbüro, dass das Trophy-Gebäude zugleich selbst geplant hat, wird rund 5.000 m² Bürofläche in den unteren drei Etagen beziehen und plant den Umzug an den neuen Standort für Ende 2028.

