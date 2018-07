Baugenehmigung für Münchner Bürokomplex Karl erteilt

Visualisierung des Büroensembles Karl

© David Chipperfield Architects

Auf dem ehemaligen Mahag Gelände, zentral in Münchens Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Stiglmaierplatz gelegen, wird in den nächsten Jahren ein neuer Bürokomplex errichtet. Das 7.500 m² große Eckgrundstück grenzt im Norden an die Karlstraße, im Osten an die Denisstraße und im Westen an den vorhandenen Bestand von Spatenbräu. Der Komplex, schlicht Karl genannt, wird das erste Bürogebäude des britischen Stararchitekten David Chipperfield in Bayerns Hauptstadt sein. Der Baubeginn ist für den Herbst dieses Jahres terminiert, die Fertigstellung für 2021.

Der Entwurf, mit dem sich das Berliner Büro von David Chipperfield 2016 in dem international besetzten Planungswettbewerb durchgesetzt hat, sieht einen kubischen Baukörper vor, der als Solitär frei neben den umgebenden Gebäuden steht. Das Gebäude verfügt über sechs oberirdische Geschosse und ein Staffelgeschoss sowie zwei Untergeschosse. Die am ursprünglichen Ort neu aufgebaute Shedhalle – eine Reminiszenz an die industrielle Vergangenheit – wird zukünftig für Gastronomie genutzt. Zugänge führen von der Denis- und der Karlstraße zu dem 1.400 m² großen Innenhof, über den das Gebäude erschlossen wird. Alle Büroflächen haben zum Innenhof umlaufende Balkone, welche die Innenfassade strukturieren.



Karl verfügt über ca. 30.000 m² Bürofläche, die über vier Kerne erschlossen werden. Die vier Gebäudeflügel haben Tiefen von über 18 m und werden beidseitig belichtet. Die als Dreibund strukturierten Büroflächen bieten damit eine hohe Flächeneffizienz und größtmögliche Flexibilität. Mit Deckenhöhen über 3,10 m entstehen so loftartige Büroflächen, die für die unterschiedlichen Bürotypologien Einzel-, Kombi- und Großraumbüro geeignet sind. Aufgrund der großen Offenheit des Gebäudes ist besonders die Nutzung von Open Space eine Möglichkeit für die Umsetzung von modernen Arbeitsplatzkonzepten. Mit einem besonderen Nutzungsmix aus Büro, Garten und Gastronomie sollen Maßstäbe für eine neue Arbeitskultur gesetzt werden. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der Innenhof, der von dem schweizer Landschaftsarchitekten und Designer Enzo Enea gestaltet wird.



Mit der Erteilung der Baugenehmigung für das Bauvorhaben Karl ist jetzt auch das Startsignal gesetzt für eine der wichtigen innerstädtischen Transformationen in der Maxvorstadt, zwischen dem neu entstandenen Arnulfpark auf dem ehemaligen Containerbahnhof, dem Bayerischen Rundfunk, den Brauereien Spaten- und Löwenbräu und dem Neubaugebiet Richtung Stiglmaierplatz. Durch den Neubau des Münchner Hauptbahnhofes wird das zentral gelegene Viertel in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Um dem steigenden Bedarf großer Unternehmen am Wirtschaftsstandort München nach innerstädtischem, großflächigem Büroraum nachkommen zu können, wurde von der ursprünglichen Idee, eine Hotelnutzung zu integrieren, Abstand genommen. Das Quartier ist von gewerblichen und ehemals industriellen Nutzungen geprägt. Dies wurde bei der Planung des Areals und dem Nutzungsmix berücksichtigt. Die Grundsteinlegung ist für Herbst 2018 geplant.