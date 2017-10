Baustart für das Height5

Height5

Jetzt scheint es zu laufen. Mit rund sechs Monaten Verspätung geht es endlich mit den Hochbauarbeiten für das Wohnbauprojekt Heigth5 auf der Spiegel-Insel los. Für das im November 2016 erworbene Top-Projekt [Magna übernimmt Wohnprojekt auf der Hamburger Spiegel-Insel] hat der Investor Magna Immobilien seit Ende September die Baugenehmigung in der Tasche. Ursprünglich war der Baustart für das Frühjahr 2017 und die Fertigstellung für Anfang 2018 geplant. Über die Gründe für die Verzögerung wollte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht äußern.

Das Wohnbauprojekt mit rund 49 Einheiten liegt fußläufig zur Elbphilharmonie. Der Investor hat überwiegend kleine Wohneinheiten geplant, die durch großzügige Penthouse-Wohnungen mit Dachterrassen ergänzt werden. Angesprochen werden laut Magna vor allem Nutzer, die das zentrale Angebot der Innenstadt schätzen. Das Wohnbauprojekt ist eingerahmt von Hotel- und Büronutzungen der Hamburg Heights und soll nach 12 bis 14 Monaten Bauzeit abgeschlossen sein. Das Gesamtvolumen wird auf etwa 30 Mio. Euro beziffert.



„Wir sehen eine enorme Nachfrage sowohl von institutionellen, als auch privaten Käufern, was uns in unserer Einschätzung des Projekts bestätigt. Wir gehen daher von einem zeitnahen Verkauf aus“, so Magna-Vorstand David Liebig.