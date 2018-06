Baugenehmigung für Büro- und Hotelprojekt auf dem Stuttgarter Pragsattel

Leitzstraße 50-52

Merkur Development Holding, Avonia Real Estate sowie Oswa Planen und Bauen haben die Baugenehmigung für ihr gemeinsames Büro- und Hotelprojekt in der Stuttgarter Leitzstraße 50-52 erhalten. Mit der in kürze startenden Vermietung der Büroflächen in unmittelbarer Nähe zur Mercedes Bank und dem Theaterhaus wurde Colliers International Stuttgart beauftragt.

Das Grundstück mit rund 3.000 m² Fläche hatte ein Joint Venture der drei beteiligten Unternehmen im Jahr 2016 erworben. Die genehmigte Planung weist dem Hotelturm (182 Doppelzimmer) die Adresse Leitzstraße 50 zu und dem Büroriegel mit einer Mietfläche von rund 3.400 m² die Adresse Leitzstraße 52.



Die Büroflächen befinden sich in einem eigenen Gebäudeteil mit sechs oberirdischen Geschossen mit jeweils rund 600 m² Mietfläche. Jede Etage kann in zwei getrennte Mietbereiche unterteilt werden. Unter beiden Gebäudeteilen befindet sich eine zweigeschossige Tiefgarage mit insgesamt 89 Stellplätzen. Das Gesamtprojekt hat eine Bruttogrundfläche von circa 16.000 m² inklusive Tiefgarage.



Der Abriss der auf dem Grundstück gelegenen Bestandsgebäude läuft bereits seit einigen Wochen, sodass nach der erfolgten Vergabe der Generalunternehmer-Leistungen an die Firma Baresel, mit dem Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2020 geplant.



Für das Hotel mit zehn oberirdischen Geschossen wurde frühzeitig ein langfristiger Pachtvertrag mit der Novum Hospitality aus Hamburg geschlossen, die das Hotel unter der Marke „Niu“ mit dem Namen „Niu Form“ betreiben wird.



Mit niu als Betreiber befinden sich darüber hinaus bereits die Hotelentwicklungen „Niu Timber“, Esslingen (Merkur, Avonia) sowie „Niu Mesh“ Stuttgart-Fasanenhof und niu Belt in Eschborn bei Frankfurt am Main (Merkur) in der Realisierung.