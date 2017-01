Bauboom in Hamburg

Der Hamburger Senat vermeldet Spitzenzahlen: Im gerade abgelaufenen Jahr hat die Hansestadt 12.364 Baugenehmigungen für Wohnungen abgesegnet. Diese Zahl markiert nach Angaben der Stadtentwicklungsbehörde nicht nur einen absoluten Rekordwert - niemals zuvor wurden mehr als 11.000 behördliche Placets erteilt - sondern auch einen politischen Erfolg. Die rot-grüne Koalition hatte angesichts der prekären Wohnungsnot an Elbe und Alster erst jüngst proklamiert, das Soll neu zu errichtender Wohnungen von 6.000 auf 10.000 per anno hochsetzen zu wollen. Dieses Versprechen konnte somit übererfüllt werden. (Zum Vergleich: 2015 lag der Wert bei 9.560, 2014 bei 10.956 Wohnungsgenehmigungen). Und: Die Baubehörde will auf Grundlage der Baugesetzbuch-Novelle die darin erlaubten „urbanen Gebiete“ zügig umsetzen.

.

So sollen im Holsten Quartier auf dem Brauereigelände, wo nun eine öffentliche Planungswerkstatt gestartet wurde [Planungswerkstatt für Holstenareal in Hamburg-Altona beginnt], in der Neuen Mitte Altona und in Hammerbrock zeitnah die behördlichen Grundlagen geschaffen werden, um höher und enger bauen zu können; Wohnungen, Kleingewerbe und Einzelhandel in bis dato nicht erlaubter Mixtur zu verschmelzen und eine 80prozentige Bebauungsquote zu erreichen.



Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt erklärte bei der Vorstellung der jüngsten Genehmigungszahlen, dass es der Stadt unter Bürgermeister Olaf Scholz seit 2011 gelungen sei, rund 30.000 Wohnungen herzurichten, von denen mehr als 9.000 in die Kategorie des sozialen Wohnungsbaus fallen. Gleichzeitig musste sie jedoch zugestehen, dass der Bauboom nicht darüber hinweg täuschen kann, dass aktuell mehr Wohneinheiten aus der Sozialbindung herausfallen als neu entstehen. Das Stichwort fiel nicht, dürfte aber die Situation hinreichend beschreiben: Gentrifizierung.



Im Zuge der angestrebten Fortschreibung einer stetig steigenden Kurve im Wohnungsneubau setzen die Stadtväter große Erwartungen in den Stadtteil Wilhelmsburg, der mit der Entwicklung von drei weiteren Quartieren auf der Elbinsel in einem überschaubaren Zeitfenster rund 5.000 Wohnungen, 82.000 m² Bruttogeschossfläche für Büro und Gewerbe sowie Schulen, Kitas und Sportplätze vorhalten soll [5.200 neue Wohnungen für Wilhelmsburg].