Baubeginn für Service Apartments im Berliner Brunnenviertel

Der Projektentwickler Townscape startet mit dem Bau seiner Service-Apartment-Immobilie in der Ackerstraße. Der Apartmentkomplex entsteht auf einem rund 790 m² großen Grundstück im Berliner Brunnenviertel und wird insgesamt rund 4.000 m² oberirdische Bruttogeschossfläche umfassen. Die Fertigstellung sowie die Übergabe an den Mieter ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

