Baubeginn für den Kölner „Südpunkt“

Baustart für den „Südpunkt“: Unter diesem Namen realisiert die Kölner Global-Act GmbH ein exklusives Ensemble aus 14 wertigen Eigentumswohnungen der besten Energieeffizienzklasse in Köln-Raderberg. Das dreigeschossiges Neubauprojekt mit zurückgesetztem Staffelgeschoss liegt in der Annastraße 3, im Süden der Domstadt.

Die Einheiten rangieren in einer Größenordnung von 50 bis 99 m² und sollen sowohl Singles als auch Familien ansprechen. Großzügige Balkone, respektive Terrassen, gehören ebenso zum Standard wie dreifach isolierverglaste Fenster, Markenausstattung im Sanitärbereich, Eichenparkett und Fußbodenheizung. Der Komplex ist als KfW 55 Energiehaus konzipiert.



Die Annastraße in Raderberg hat – im übertragenen Sinne – zwei „Straßenseiten“: Sie grenzt einerseits an das noble Villenviertel Marienburg, das zu Kölns „vornehmsten“ (und reichsten) Regionen zählt, andererseits liegt sie unweit der quirligen und ein wenig unkonventionellen Südstadt. Entsprechend breit gefächert sind die Einzelhandels- und Gastronomieangebote in der unmittelbaren Nachbarschaft. Der gesamte Süden ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden. Global-Act konzentriert sich nach Worten seines Geschäftsführers Ghaffar Ghaffari bevorzugt auf kleinere und mittlere Wohnprojekte (Neubau und Modernisierung im Bestand) in Citylagen und begehrten Standorte mit gewachsener Infrastruktur.