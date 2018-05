Anfang Mai beginnen die Bauarbeiten für den digitalen Campus in Hammerbrook, zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und der Hafencity. Am Stadtdeich entsteht ein Ort, an dem die Stadt der Zukunft erlebbar und anfassbar wird. Der ehemalige amerikanische Pavillon der Expo 2015 wird zum „Digital Pavill

Fotos: Hammerbrooklyn Immobilien GmbH



[…]