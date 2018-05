Baubeginn für das erste Hochhaus nach der Wende in Leipzig-Grünau

„Die prägnante Form des Wohnturms ist kein Selbstzweck“, sagt Architekt Gregor Fuchshuber zum Konzept seines Büros. „Es geht darum, je eine kleine Gruppe von effizient geschnittenen Wohnungen mit einem attraktiven Gemeinschaftsraum zu einer kleinen ‚Nachbarschaft‘ zu gruppieren. Für diese Aufgabe bildet die vertikale Stapelung die logische Lösung. Mit der Grundstücksfläche wird dabei so sparsam umgegangen, dass Platz für einen großzügigen Garten bleibt.“

