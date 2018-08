Baubeginn des ersten B&B Hotels in Neuss

Neues B&B Hotel in Neuss

Die Düsseldorfer BEMA Gruppe beginnt mit dem Bau des B&B Hotels auf dem ehemaligen Industriegelände der Firma Pierburg in Neuss, das zu einem Stadtquartier entwickelt wird. Auf einem Teilgrundstück von 1.634 m² von insgesamt 55.580 m² Gesamtfläche der Quartiersentwicklung, entsteht der fünfgeschossige Business-Hotelbau mit 100 Gästezimmern. Die Fertigstellung des Hotels ist laut des Investors, der das Areal bereits Ende 2014 erworben und im vergangenen Jahr einen Pachtvertrag mit der Hotelkette unterzeichnet hatte [wir berichteten], für den Frühsommer 2019 geplant.

Mit dem Baubeginn des B&B Hotels ist auch der Startschuss für die Quartiersentwicklung an der Stadtgrenze zu Düsseldorf gefallen. Maurice Lierschaft, Projektmanager bei der BEMA, sieht in der Entwicklung des ersten B&B Hotels eine Bereicherung für die Stadt Neuss: „Für uns als Gesellschaft für ganzheitliche Land- und Projektentwicklungen, stellt der Bau des neuen B&B Hotels die perfekte Ergänzung zum Gesamtkonzept des Stadtquartiers dar. Mit LIST Bau Rhein-Main haben wir zudem einen verlässlichen Partner und ausgewiesenen Bau-Experten an unserer Seite.“



Die BEMA Gruppe ist Eigentümer und Entwickler des ehemaligen Pierburg-Geländes an der sowie Bauherr und Verpächter des neuen Hotels in der Düsseldorfer Straße 246. Ausführendes Generalunternehmen ist List Bau Rhein-Main, das sich unter anderem auf die schlüsselfertige Errichtung von Hotels spezialisiert hat. Finanzierungspartner für den Hotelbau ist die Volksbank Düsseldorf Neuss eG.