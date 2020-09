Bauarbeiten für „Pandion Neun Freunde“ laufen an

Pandion startet das zweite Bauvorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Köln-Ehrenfeld. Dort entsteht derzeit das „Ehrenveedel“ als neues linksrheinisches Quartier. Nach dem Erhalt der Baugenehmigung sind nun die ersten Baumaßnahmen für das Projekt „Pandion Neun Freunde“ im vollem Gange.

.