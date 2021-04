„Bau-Boom“ durch hohe Büroflächennachfrage in Rostock

Rostock reagiert auf die hohe Nachfrage von überregionalen Unternehmen nach attraktiven Büroflächen mit ambitionierten Neubauprojekten. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der günstigen wirtschaftlichen und demographischen Faktoren zeichnet sich in der Hansestadt eine erfreuliche Entwicklung ab. Engel & Völkers Commercial Rostock rechnet daher verhalten optimistisch mit einem Büroflächenumsatz zwischen 13.000 und 15.000 m² im Jahr 2021.

.

Umfangreiche Büroprojekte in Bau

Unter den derzeit in der Entwicklung befindlichen Büroprojekten ist laut dem aktuell erschienenen „Marktreport 2021 Rostock Büroflächen“ das Areal der ehemaligen Neptunwerft hervorzuheben. In direkter Wasserlage entsteht dort das Büroprojekt Warnow-Kaikante. Die drei Bürohäuser würden über eine Fläche von insgesamt rund 20.000 m² sowie ein Parkhaus verfügen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werde das P und B-Bürogebäude mit einer Nutzfläche von rund 8.000 m² entwickelt.



Büroflächennachfrage bleibt stark

„Im Zuge dieser und weiterer Büroflächenfertigstellungen in naher Zukunft sowie des Aufkommens von Arbeitskonzepten wie etwa Home-Office und flexiblem Arbeiten ist mit einer gewissen Entspannung der Angebotssituation zu rechnen“, ergänzt Jana Blaschka, Standortmanagerin bei Engel & Völkers Commercial Rostock. Insbesondere im Segment über 500 m² können ihren Erfahrungen zu folge derzeit nicht alle Flächengesuche bedient werden.



Solide Marktentwicklung

Auf dem Rostocker Büroflächenmarkt habe im Jahr 2020 ein Gesamtumsatz von rund 13.000 m² gelegen. Die Leerstandsquote sei bei einem Gesamtflächenbestand von rd. einer Mio. m² bei 3,9% stagniert. Im Jahr 2015 habe dieser Wert noch bei 7,2% gelegen. Parallel zum schwindenden Büroflächenangebot sei die Spitzenmiete in den vergangenen Jahren gestiegen. Mit 14,30 Euro/m² seien im Jahr 2020 30 Cent mehr aufgerufen worden als im Vorjahr und rund 20% mehr als vor fünf Jahren. Ähnlich habe sich die Durchschnittsmiete entwickelt, die aktuell bei 10,00 Euro/m² liegen würde.