Avison Young ernennt Bastian Jourdan zum Head of Office Leasing in Frankfurt

Bastian Jourdan

© Avison Young

Avison Young hat einen neuen Head of Office Leasing in Frankfurt: Seit dem 1. Dezember ist Bastian Jourdan für den Bereich Bürovermietung am Standort verantwortlich. Neben dem Ausbau des Bestandskundengeschäfts und der Neukundenakquise soll der 40-Jährige auch die lokale und nationale Expansion des Unternehmens im Bereich Office Leasing in und von Frankfurt aus unterstützen. Jourdan leitet ein Team aus derzeit fünf Maklern und Beratern. Er berichtet an Udo Stöckl, Principal und Geschäftsführer von Avison Young in Deutschland.

Jourdan hatte von 2005 bis 2015 verschiedene Positionen bei Savills in Frankfurt inne. Während dieser Zeit lag sein Schwerpunkt in der Strukturierung und Durchführung von An- und Vermietungsprozessen im gewerblichen Bereich. Im Jahr 2015 wechselte er mit seinem fünfköpfigen Team zum Konkurrenten C&W [wir berichteten]. Dort war er vier Jahre lang – zuletzt als Associate und stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Office Agency – unter anderem für die Betreuung und Akquise nationaler und internationaler Großkunden sowohl auf Mieter- als auch auf Eigentümerseite verantwortlich.



„Mit Bastian Jourdan haben wir einen erfahrenen Marktkenner als neuen Head of Office Leasing in Frankfurt gewonnen. Mit seiner Unterstützung werden wir die Beratungsqualität und -tiefe unseres interdisziplinären Teams in der Bürovermietung weiter ausbauen. Auf dem aktuell herausfordernden Vermietungsmarkt braucht es Experten, die nicht nur über viel Erfahrung verfügen, sondern auch Trends antizipieren und implementieren. Beide Qualitäten bringt Bastian Jourdan mit”, erläutert Udo Stöckl.