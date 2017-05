Basis AG vermietet in Berlin Wedding

Das auf dem Gebiet der Qualifizierung und Weiterbildung bundesweit tätige Unternehmen Mikro Partner Service GmbH aus Neumünster hat im Stadtteil Wedding seinen vierten Standort in der Hauptstadt eröffnet. Die rund 716 m² Bürofläche in der Badstraße wurde durch die Basis AG Immobilienberatung an das Unternehmen vermittelt. Die zentrale Citylage unmittelbar am Gesundbrunnen-Center mit Anschluss an das U- und S-Bahnnetz und den Fernbahnhof sowie die Nähe nach Mitte und Prenzlauer Berg unterstreicht die Attraktivität dieses Standortes.

