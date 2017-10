Basil Schmidt-Voss verstärkt Aengevelt in Frankfurt

Basil Schmidt-Voss

In der Frankfurter Niederlassung von Aengevelt verstärkt Basil Schmidt-Voss (27) seit Anfang Oktober 2017 das Team “Gewerbliche Vermietung“ unter Leitung von Niederlassungsleiter Daniel Milkus. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei im Büroflächen-Segment. Daneben arbeitet er spartenübergreifend eng mit dem Team “Investment“ zusammen.

Für sein jetziges Aufgabenfeld verfügt Basil Schmidt-Voss über detaillierte Immobilien- und Standort-Kenntnisse: Bereits während seines Studiums “International Business“ an einer renommierten Wirtschaftshochschule in der Region sammelte er im Rahmen umfangreicher Praktika erste Erfahrungen in dem Investment-Team eines in Frankfurt ansässigen Immobilien-Dienstleisters. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums als “Bachelor of Arts“ folgten dann weitere Tätigkeiten im Umfeld des Frankfurter Immobilienmarktes, zuletzt als Transaction Support Manager beim Asset und Property Management-Dienstleister Estama.