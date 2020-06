Eine 100%ige Tochter der Basic Value GmbH ist neue Eigentümerin eines Gewerbeparks an der Cathostraße in Essen-Bergeborbeck von einem international agierenden Immobilieninvestor mit Sitz in Luxemburg. Bereits am 1. April 2020 übernahm die Basic Value aus Mülheim an der Ruhr die Gewerbeimmobilie

[…]