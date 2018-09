BASF plant Büroneubau in Ludwigshafen

BASF plant nun doch einen Neubau auf dem Areal des früheren Friedrich-Engelhorn-Hochhauses in Ludwigshafen. Wie der deutsche Chemiekonzern in der vergangenen Woche mitteilte, wird der Büroeubau nach seiner Fertigstellung gemeinsam mit den bereits vorhanden Bauten wie dem Besucherzentrum, dem Bürozentrum D 105 und dem noch im Bau befindlichen Creation Center ein Ensemble bilden. So will sich BASF bei der Planung in Hinblick auf die Optik und die Höhe an den vorhandenen Gebäuden orientieren.

.

Hintergrund für den Neubau ist Platzbedarf. Aufgrund von Brandschutzauflagen muss das Gebäude D 100 umfassend saniert werden. Dies soll mindestens drei Jahre dauern. Daher wird unter anderem der Vorstand der BASF in das neue Bürogebäude umziehen. Nach der Sanierung sollen auch im Gebäude D 100 neue Büroflächen entstehen. Nach aktuellen Planungen soll der Büroneubau 2023 fertig sein. Der Baubeginn ist für 2020 geplant. Zuvor will man im ersten Schritt ausgewählte Architekturbüros mit Realisierungskonzepten beauftragen, damit dürfte der Entwurf von Eller + Eller, der 2014 als Sieger aus einem Architekturwettbewerb für ein neues Hochhaus an der Stelle hervorgegangen war, wohl vom Tisch sein.



Das neue Bürogebäude tritt eine namenhafte Nachfolge an. Zuvor hatte sich auf dem Gelände das Friedrich Engelhorn-Hochhauses befunden, das 1957 errichtet wurde und sich anschließend zu einem Wahrzeichen entwickelte. Im Jahr 2013 musste das Gebäude aber abgerissen werden, da es mit Schadstoffen belastet war. Eine Sanierung wäre zu teuer gewesen. Anschließend hatte BASF geplant, ein neues Hochhaus auf dem Areal zu errichten und einen entsprechenden Architekturwettbewerb in 2014 ausgelobt.