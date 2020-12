Barton holt Limehome & Careunities in Gelsenkirchen ins Boot

Das Investmenthaus Barton Group hat langfristige Mietverträge mit dem digitalen Hotelkonzept Limehome und Careunities, einer Vermittlungsplattform für junge Menschen mit Handicap, abgeschlossen. Die Immobilie befindet sich in zentraler Lage in der Bahnhofstraße 49 in direkter Nähe zum Hauptbahnhof mitten in der Gelsenkirchener Innenstadt. Die Mietfläche umfasst insgesamt rund 1.000 m² auf zwei Stockwerken und teilt sich auf insgesamt 25 Wohneinheiten auf. 13 der Wohneinheiten werden von Limehome als hochwertig ausgestattete Self-Service-Apartments vermietet, die restlichen zwölf Einheiten wird Careunities verwalten.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit starken Partnern wie Limehome und Careunities den Wandel innerstädtischer Einzelhandelslagen mitgestalten zu können. Die Mietverträge mit den beiden zukünftigen Mietern markieren den Startpunkt für eine erfolgreiche Repositionierung nicht mehr genutzter Handelsflächen“, erklärt Dominik Barton, Geschäftsführender Gesellschafter der Barton Group.



Die 13 vollmöblierten Suiten von Limehome werden auf einer Größe zwischen 20 und 45 m² ein eigenes Badezimmer, Küche und eine designorientierte Ausstattung bieten. Das Angebot richtet sich an alle Reisenden, die auf der Suche nach vollausgestatteten Design-Apartments in zentraler Lage sind. Es werden Kurzaufenthalte ab einer Übernachtung, aber auch Langzeitaufenthalte für Projektarbeiter, Young Professionals, Pendler, Expats und Studenten angeboten. Den künftigen Bewohnern der Wohneinheiten von Careunities werden neben ihren eigenen Zimmern eine Gemeinschaftsküche, ein gemeinsamer Aufenthaltsbereich sowie Gemeinschaftsbäder zur Verfügung stehen. Der Abschluss der erforderlichen Umbaumaßnahmen ist für Herbst 2021 vorgesehen.