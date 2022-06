Barton Group verpflichtet Jan Ferdinand als Direktor Institutional Sales

Zum 1. Juli 2022 nimmt Jan Ferdinand seine Tätigkeit als Direktor Institutional Sales bei der Barton Group auf. In seiner neuen Funktion wird der 55-jährige gelernte Bankkaufmann das institutionelle Kundengeschäft des Unternehmens mitverantworten und direkt an CEO Dominik Barton berichten.

.

„Mit Jan Ferdinand verstärken wir unser institutionelles Kundengeschäft erheblich. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als Sales-Experte sowie umfassendem Know-how mit luxemburgischen und deutschen Investmentstrukturen wird er im Rahmen des institutionellen Vertriebs eine umfassende und wichtige Rolle für unsere Anleger sowie unser Haus einnehmen. Wir freuen uns sehr, dass wir einen so ausgewiesenen Experten für uns gewinnen konnten, was unsere gewachsene Position am Markt hervorhebt. Durch den neu geschaffenen Bereich Institutional Sales unterstreichen wir unser klar definiertes Ziel des weiteren Wachstums der Gruppe“, kommentiert Dominik Barton.



Geplant ist, die Kundenbasis des familiengeführten Investmenthauses national wie international zu erweitern und die damit verbundenen Aktivitäten in einem eigenen Sales-Team zu bündeln. Ferdinand war zuletzt als Director Institutional Sales bei der Universal-Investment tätig [wir berichteten], bevor er in die eigens geschaffene Position bei der Barton Group wechselte.



Jan Ferdinand verfügt über umfassende Erfahrung im Sales-Bereich bei verschiedenen namhaften Unternehmen in Deutschland sowie der Schweiz. Der studierte Bankfachwirt und Finanzanalyst war vor seiner Tätigkeit bei der Universal-Investment rund 14 Jahre bei der State Street Bank in verschiedenen leitenden Sales-Positionen für die DACH-Region und CEE verantwortlich. Bei der Deutschen Bank war er rund sechs Jahre beschäftigt und bekleidete zuletzt die Position des Leiters Customer Service.