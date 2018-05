Barsan mietet 5.500 m² Logistik- und 400 m² Bürofläche in Rotterdam

Barsan Global Logistics mit Sitz in Istanbul hat rund 5.500 m² Logistik- und 400 m² Bürofläche in Rotterdam gemietet. Vermieter der Immobilie Smartlog Rotterdam1, Rhöneweg 58-98, ist DHG. Bei der Anmietung waren Colliers International Deutschland und Niederlande gemeinsam für Barsan Global Logistics beratend tätig. Bereits Ende 2017 hatte die Barsan Global Logistik GmbH unweit des Frankfurter Flughafens am „Mönchhof-Gelände“ rund 2.020 m² Lagerfläche gemietet. Zudem hat Colliers International Deutschland Anfang dieses Jahres gemeinsam mit den polnischen Kollegen rund 8.500 m² Logistikfläche an Barsan Global Logistics in Lodz vermittelt.

.