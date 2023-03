Barsan Logistics mietet im Prologis Park Köln-Eifeltor

Die Barsan Logistics GmbH eröffnet ihren ersten NRW-Standort im Prologis Park Köln-Eifeltor. Der Logistikdienstleister hat seine angemieteten Flächen über rund 5.500 m² Anfang Februar bezogen. Sie verteilen sich auf 4.866 m² Lager- sowie 295 m² Büro- und 335 m² Mezzaninefläche. Mit dem Standort am Eifeltor 20a hat Barsan seinen neunten Standort in Deutschland und gleichzeitig den ersten in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Colliers war bei der Anmietung beratend für den Logistiker tätig.

„Die Herausforderung bestand darin, trotz geringer Verfügbarkeit stadtnaher City-Logistik-Flächen kurzfristig einen geeigneten Standort für die erste Niederlassung von Barsan auf dem nordrhein-westfälischen Logistikmarkt auszudeuten. Der Großraum Köln bietet aufgrund der guten Anbindung innerhalb des gesamten europäischen Autobahn- und Schienennetzes sowie durch die Binnenschifffahrt über den Rhein Logistikdienstleistern eine strategisch günstige Lage. Darüber hinaus spricht die Nähe zu ‚Köln-Eifeltor‘, dem größten Containerumschlagbahnhof Deutschlands, und zum Flughafen Köln/Bonn, einem der wichtigsten Frachtflughäfen des Landes, für den Standort", sagt Martin Kubitza, Head of Industrial & Logistics NRW.



Der Prologis Park Köln-Eifeltor verfügt als eines der größten zusammenhängenden Logistikareale auf dem Kölner Stadtgebiet über mehr als 115.000 m² Hallenfläche.