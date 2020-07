Barsan Global Logistik mietet rund 2.450 m² in Maisach bei München

Die Barsan Global Logistik GmbH hat rund 2.450 m² Fläche in Maisach bei München gemietet, wovon rund 2.200 m² auf Lager- und circa 250 m² auf Büro- bzw. Sozialflächen entfallen. Entwickler des Objektes in der Hertha-Sponer Straße 1-1a sind die Joint Venture Partner MP Holding GmbH und Isarkies GmbH & Co. KG, welche auf einem 19.000 m² großen Grundstück 8.400 m² Hallen- und Galerieflächen sowie 1.900 m² Büro-, Technik- und Sozialflächen errichteten.

Durch die aktuelle Anmietung, bei der Colliers International beratend und vermittelnd tätig war, ist das Objekt nun vollständig vermietet. Es ist Teil eines aus sechs Logistikobjekten bestehenden Portfolios mit insgesamt rund 71.000 m². Das Portfolio hat Universal-Investment-Luxembourg S.A. für ein Einzelmandat der Bayrischen Versorgungskammer auf Empfehlung von Invesco Real Estate erworben.